Автокредитов на триллион рублей выдано с начала 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2023 года было выдано автокредитов на сумму 1,03 трлн руб. или на 88,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2022 года – 0,55 трлн руб.). При этом по сравнению с 10 месяцами 2021 года их объем в текущем году также вырос, но менее существенно – на 10,4% (в январе–октябре 2021 года – 0,93 трлн руб.). В текущем году продемонстрирован рекордный показатель объемов выдачи автокредитов в январе-октябре за всю историю наблюдений.

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-октябре 2023 года отмечен в:

Москве (93,3 млрд руб.),

Московской обл. (72,3 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (61,5 млрд руб.),

Краснодарском крае (47,5 млрд руб.),

Республике Татарстан (45,9 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-октябре 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Белгородская обл. (+115,5%),

Ростовская обл. (+109,1%),

республики Татарстан (+108,1%),

республики Башкортостан (+105,0%),

Оренбургская обл. (+104,0%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 58,4% и 68,2% соответственно.

«Серьезные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Кроме того, увеличение объемов автокредитования в текущем году также связано с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей. Необходимо отметить и рост среднего размера автокредита, который также демонстрирует рекордные значения в 2023 году. При этом, в целом, банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, однако «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР) готовы выдавать существенно более крупные автокредиты».