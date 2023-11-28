АКРА: Рост российского ВВП в 2023 году может составить 3%

А в следующем году он может замедлиться до 1%, передает «Интерфакс».

«Высокая загрузка существующих мощностей и трудовых ресурсов сохранится. В результате комбинации постпандемийной конъюнктуры в 2021 году и роста спроса со стороны государства в 2022-2023 годах к настоящему моменту загрузка мощностей и трудовых ресурсов достигла исторически очень высоких уровней. Это означает, что рост экономики будет ограничен со стороны предложения, в результате чего темпы годового прироста ВВП снизятся c примерно 3% в 2023-м до более близких к потенциальным 1-2% на горизонте прогноза (в 2024-м составят около 1%)», – говорится в докладе.

Согласно прогнозу АКРА, рост ВВП РФ в 2023 году будет в интервале 3,0-3,2%, в 2024 году – 0,5-1,3%, в 2025 году – 1,0-2,0%, в 2026 году – 0,6-1,8%.

Ранее стало известно, что наибольший спрос на персонал в Иркутской области в сентябре аналитики наблюдают в сферах строительства и недвижимости, логистики, промышленности, ритейла и медицины.

Кроме того, специалисты отмечают годовой прирост средних рыночных зарплатных предложений работодателей в Иркутской области в сферах информационных технологий (+7,2%), строительства (+6,9%), маркетинга и рекламы (+5,7%), кадров и банков (+5,1 и 5% соответственно).

Самую высокую зарплату в сентябре в Иркутской области предлагают специалистам медицинской сферы: стоматологу-ортодонту готовы платить от 400 тыс. рублей, врачу-флебологу обещают 250 тыс. рублей, заведующему хирургическим отделением в районной больнице – до 140 тыс. рублей, а рентгенолог будет получать от 100 тыс. рублей.