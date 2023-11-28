Недельный средний чек россиян продолжает рост

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, 819 рублей в среднем оставлял на кассе среднестатистический российский покупатель на прошедшей 47-й неделе (с 20 по 26 ноября 2023 года).

Таким образом, средний чек за неделю прибавил 9 рублей или 1,1%. Тренд устойчивого роста среднего чека продолжается семь недель подряд.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек вырос на 119 руб. или на 17%. Традиционно третья неделя каждого месяца сопровождается авансовыми выплатами на работе для многих россиян, что отражается на желании совершить дополнительные траты. Хотя и рост цен на продукты и товары первой необходимости не стоит сбрасывать со счетов.