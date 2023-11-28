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Банк Уралсиб вошел в программу автокредитования сертифицированных автомобилей с пробегом Pango Finance

Pango Cars – новая федеральная экосистема, включающая в себя продажу сертифицированных автомобилей с пробегом по программе Pango Select, аренду автомобилей, C2B-аукцион, онлайн-витрину автомобилей pangocars.ru и другие сопутствующие услуги. 

В программе Pango Select могут участвовать автомобили любых марок и моделей возрастом до 20 лет и пробегом не более 250 000 километров – кроме имеющих деформацию несущих элементов и нарушения геометрии кузова. В рамках программы  автомобили проходят предварительный отбор, включающий в себя юридическую проверку и диагностику. Специалисты по контролю технического состояния проверяют автомобиль по 129 пунктам, и проводят предпродажное обслуживание. На каждый сертифицированный автомобиль оформляется сертификат постгарантийной поддержки сроком на 1 год или достижения пробега 20 000 км с момента покупки с покрытием ключевых узлов и агрегатов. Сертифицированные автомобили, проверенные специалистами Pango Cars, можно приобрести у 22 дилеров в 10 городах России.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров – можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Операционный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:LdtCKLSYQ

/ Сибирское Информационное Агентство /
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