Какие успехи вдохновляют россиян?

Более 40% жителей России хотя бы раз в месяц замечают и признают собственные успехи. Только один из десяти делает это ежедневно. Чем старше человек, тем меньше он себя хвалит или даже не делает этого вовсе. В рамках детской новогодней акции «Я – молодец» ВТБ выяснил, как россияне относятся к своим достижениям.

«В преддверии Нового года принято подводить итоги и говорить о своих достижениях. И эта традиция родом из детства: все мы писали письма Деду Морозу, рассказывая о своих достижениях. С возрастом собственные успехи замечаются всё реже, и всё меньше мы поощряем себя за них. Но всё-таки, как показал опрос, каждый из нас способен найти то самое достижение, которое поддержит его в непростой взрослой жизни, даже если это достижение – хорошее настроение в пасмурный день», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Победы над вредными привычками, выполненная по дому работа, вкусно приготовленное блюдо – всё это вошло в перечень причин похвалить себя, о которых рассказали участники всероссийского опроса, организованного ВТБ. Самые популярные сферы достижений: забота о себе («занималась спортом», «съел полезный завтрак», «выспался»), бытовые дела («вовремя поставил зимнюю резину», «закончили долгожданный ремонт в детской», «нашинковал 10 кг моркови»), приобретение новых навыков и знаний («научилась печь пироги», «записался на курсы») – каждый из этих пунктов набрал по 42% голосов респондентов.

Добрые дела и благотворительность – гордость для 38% опрошенных. Финансовые успехи: накопление средств на определённые цели, выплату кредитов – отмечают 34% респондентов. Мужчины гораздо чаще отмечают свои победы в карьере: гордятся повышением, новой работой, успешным закрытием проекта (35% против 26% у женщин).

Почти половина всех опрошенных (44%) обращает на чужие достижения больше внимания, чем на свои. Почти три четверти опрошенных (72%) вдохновляются успехами других. Хороший пример заразителен для 74% респондентов-женщин, среди мужчин таких 69%. С возрастом вдохновения от не своих достижений становится всё меньше: с 18 до 60 лет процент заинтересованных чужими успехами падает с 75 до 66%.

Почти для половины россиян (44%) важно, чтобы окружающие отмечали их достижения. Внешняя оценка заслуг оказалось особенно важной в рабочих вопросах и развитии навыков (по 45%). Признание окружающих в отношении новых умений оказалось особенно важным для женщин (51% против 39% у мужчин). Респонденты в возрасте 45-60 лет реже обращают внимание на признание своих достижений на работе (39%), чем опрошенные молодого и среднего возраста – от 18 до 44 лет (47%).

Большинство россиян, около 80%, так или иначе поощряют себя за достижения, и чаще всего делают это с помощью вкусной еды (55%). Хвалят себя мысленно или дарят себе небольшие подарки 49% и 39% респондентов. Женщины чаще поощряют себя даже за незначительные достижения (38% против 30% мужчин).

«Акция «Я – молодец» благотворительной программы «Мир без слёз» помогает отвлечь детей от повседневных сложностей: маленькие пациенты пишут трогательные письма Деду Морозу и рассказывают ему о своих победах. Мы верим, что их маленькие достижения – на самом деле гигантские победы, способные вдохновлять взрослых. Пусть каждый из нас позволит себе сказать просто так: «Я – молодец!» и выйдет на путь к новым свершениям», – сказала Наталья Кочнева.