Зима в Европе будет холодной

Морозы испытают на прочность энергетические системы западных стран. Об этом пишет Bloomberg.

По данным синоптиков Maxar Technologies Inc., в Берлине во вторник и среду ожидается до -4,5 °C, а в Хельсинки в понедельник температура не поднимется выше -8 °C.

По данным Метеорологического управления Великобритании, в некоторых районах Шотландии и северо-восточной Англии выпадет снег на возвышенностях, а ветреные дожди распространятся на юг в течение недели.

К выходным температура в Лондоне опустится ниже нуля.

«Ледяная погода овладевает Европой после задержки начала отопительного сезона, которая позволила многим странам накопить рекордные запасы природного газа, чтобы защитить себя от возможных перебоев с поставками. Хотя запасы топлива не рассчитаны на полное удовлетворение пикового зимнего спроса, они помогают сдерживать цены, несмотря на то что некоторые объемы уже начали изыматься», – пишут в агентстве.