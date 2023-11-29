Большинство россиян хотели бы переехать в частные дома

Каждый седьмой житель квартиры планирует снять или купить в ипотеку частный дом уже в следующем году. Таковы результаты опроса*, проведенного сервисом «Кредитный помощник» (входит в группу финансовых сервисов CosmoVisa).

Как показали результаты опроса, две трети респондентов живут в квартирах, в то время как почти каждый третий снимает или имеет в собственности частный дом за городом.

Из числа обитателей квартир почти две трети (64%) хотели бы переехать за город. В числе причин, по которой они хотели бы это сделать, близость к природе (на это указали 45% опрошенных), и наличие большего пространства для жизни (41%) и отсутствие соседей на близком расстоянии (34%).

Реально готов перебраться в частный дом в ближайший год каждый седьмой респондент (14%). В частности, 8% планируют снять жилье, в то время как 5% намерены купить или построить дом в ипотеку.

«О росте спроса на частное жилье свидетельствует статистика. По данным “Домклик”, в октябре число выдач ипотеки на новостройки и вторичное жилье снизилось по сравнению с сентябрем, в то время как спрос на частные дома побил очередной рекорд, несмотря на завершение весенне-летнего сезона. Число выдач в Сбере выросло на 18% с сентября, до рекордных 14,6 тыс., а доля рынка – на 3 п.п., до 11%, – комментирует руководитель «Кредитного помощника», основатель CosmoVisa Виктор Смирнов. В то же время растет доля отказов в ипотеке. ЦБ видит признаки перегрева на ипотечном рынке и в этом году принял ряд мер по ограничению выдачи кредитов закредитованным и потенциально неплатежеспособным заемщикам. Заемщикам с высокой кредитной нагрузкой и низким кредитным рейтингом оформить кредит станет сложнее».

Главными препятствиями для покупки или аренды дома оказалась высокая стоимость домов в желаемых локациях (52%) и высокая стоимость содержания дома (36%), а также пробки в сторону города (48%).

Из числа арендаторов и владельцев домов большинство (53%) тратят на содержание дома 100-200 тыс. руб. в год,. 24% – до 100 тыс. руб. в год, 12% – 150-200 тыс. руб. в год и 11% – от 200 тыс. руб. в год.

Средний размер жилья (квартиры или дома), в котором проживают респонденты, оказался заметно меньше желаемого. В частности, площадь квартиры большинства опрошенных не превышает 50 кв.м. (34% живут в квартирах площадью 40-50 кв.м, 16% – 30-40 кв.м и 14% – не более 30 кв. м.). При этом абсолютное большинство участников опроса (84%) хотели бы жить в квартире или доме площадью как минимум 70 кв. м.

Желания лишь четверти респондентов соответствуют их возможностям. На вопрос о том, планируют ли респонденты переехать в более просторное жилье – будь то приобретенное или арендованное, – в ближайший год, подавляющее большинство (74%) ответили отрицательно.

Респондентам также предлагалось ответить на вопрос, устраивает ли их интерьер квартиры или дома, где они живут. Оказалось, что люди в целом довольны тем, как выглядит их жилье. В частности, 54% опрошенных оно их «в целом устраивает», а 22% – «полностью устраивает». В то же 17% оно «скорее не устраивает», а 7% – «абсолютно не устраивает».

На вопрос о том, почему респондентов не устраивает интерьер их жилья, почти половина (42%) ответили «приелось», 35% посетовали на обветшавшую мебель и обои, устаревшую технику, 31% пожаловались на то, что живут в доме семьи и интерьер не соответствует их личным предпочтениям.

При этом из них меньше половины сделали ремонт в этом году (31%) либо планируют сделать его в ближайший год (13%).

* Опрос проведен с 1 по 12 ноября 2023 года среди 1502 россиян в возрасте старше 18 лет по всей страна.