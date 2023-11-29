Шестеро учащихся Иркутского ГАУ получили именные стипендии

Пять студентов и один аспирант Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского получили свидетельства на право получения именных стипендий Россельхозбанка. В нынешнем учебном году учащиеся бакалавриата и магистратуры будут получать дополнительную финансовую поддержку в размере 15 тыс. рублей, аспирантуры - 20 тыс. рублей ежемесячно.

Учащиеся прошли конкурсный отбор, имеют отличную успеваемость, активно занимаются научной деятельностью, участвуют в культурной и общественной жизни вуза, являются победителями и лауреатами всероссийских и международных научно-практических конференций.

Церемония награждения состоялась на заседании ученого совета под председательством ректора ИрГАУ Николая Дмитриева. Победителями конкурсного отбора стали студенты, занимающиеся по специальностям: технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, агрономия, ветеринария, зоотехния, прикладная информатика, лесное дело, электроэнергетика и электротехника.

Лауреаты выразили благодарность директору Иркутского регионального филиала РСХБ Наталье Барковой и отметили, что дополнительная стипендия – отличный стимул не останавливаться на достигнутом и стремиться к большим достижениям.

«Очень рад, что удостоился чести стать стипендиатом банка. Финансовая поддержка играет важную роль в продвижении научных исследований и личном развитии. Дает понимание важности нашей работы и заинтересованности в ней, что стимулирует к профессиональной реализации», – поделился впечатлением аспирант ИрГАУ Александр Абросимов.