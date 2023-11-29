Россияне покупают онлайн-курсы в рассрочку

За доступ к обучению они готовы платить по 10 тыс. рублей ежемесячно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф Кредит Брокера».

В России подскочил спрос на онлайн-образование. Граждане стали вдвое чаще брать рассрочки, чтобы проходить дистанционные курсы. Люди готовы ежемесячно платить до 10 тыс. рублей, чтобы получить дополнительные навыки.

Эксперты отмечают, что онлайн-курсы – удобный и недорогой формат, а брать рассрочку выгодно, поскольку полная стоимость может ударить по бюджету. Часто, пройдя даже часть обучения, можно «отбить» его стоимость, отмечают они. Получение новых навыков особенно востребовано на фоне дефицита кадров на рынке труда и спроса на многозадачных сотрудников.

Большинство россиян (72%), проходивших какое-либо обучение за последние несколько лет, выбрали для этого онлайн-формат, сказано в исследовании «Тинькофф Кредит Брокера». Как следует из опроса, чаще всего их целью становилось желание повысить квалификацию. Такую причину назвали 59% опрошенных. На втором месте – освоение новой профессии (48%), далее идет личностное развитие (41%).

Ранее стало известно, что работодатели высоко оценивают свои компетенции в формировании хороших отношений в коллективе: 97% считают себя привлекательными в этом разрезе (из них 39% «крайне привлекательными», еще 58% – «скорее привлекательными»). Исключение составили лишь 1% опрошенных, которые выбрали ответ «скорее непривлекательны».

Также высоко были оценены достижения бизнеса в части гарантий занятости: 92% компаний уверены в том, что это их сильная сторона (из них 36% считают себя в этой категории «крайне привлекательными», 56% – «скорее привлекательными»). Только 5% выбрали вариант ответа «скорее непривлекательны».

Третья составляющая с наивысшими оценками, которые бизнес поставил сам себе – хорошие отношения коллектива с руководством: 84% компаний считают, что они привлекательны в этом плане для соискателей, и только 13% придерживаются иного мнения.