Площадку для продажи русско-китайских запчастей могут создать в Иркутске

Заводы расположены в провинции Хэйлунцзян и ее столице – городе Харбине. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

На заседании «Общества российско-китайской дружбы» рассмотрели вопросы создания специализированной площадки для реализации продукции. Предполагается, что она станет хабом, распределяющим изделия по всей России.

– Мы создаем все необходимые условия, чтобы наше сотрудничество крепло и развивалось, реализуем российские разработки в КНР. Взаимовыгодные отношения способны укрепить технологический суверенитет каждой из наших стран, – говорит председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева.

Напомним, в октябре мэр Иркутска Руслан Болотов в составе делегации Российской Федерации принимал участие в третьем международном форуме «Один пояс – один путь», проходившем в Пекине. На его площадках обсудили вопросы развития торговли и инвестиций, улучшения инфраструктуры, научно-технического оснащения, культурных обменов, экологии и охраны окружающей среды.