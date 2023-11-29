Названы сферы, где внедрения искусственного интеллекта ждут больше всего

Заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Дмитрий Жоров рассказал участникам форума цифровых решений iDigital 38 о возможностях применения технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. На мероприятии, которое проходит в столице Приангарья третий год подряд, собрались представители ИТ-отрасли, бизнеса, образования и органов власти.

«Сейчас технологии искусственного интеллекта стали обязательным элементом для работы организаций, если они хотят быть успешными в своей сфере – становиться производительнее, экономичнее, экологичнее, повышать качество продукции или услуг, обладать полной информацией и точной аналитикой по интересующему кругу вопросов. Сбер активно внедряет AI-технологии для решения такого спектра задач, актуальных для разных сфер экономики. Форум – хорошая возможность рассмотреть инициативы, обсудить новые направления сотрудничества и предложить решения. Совместные усилия экспертов власти и бизнеса, дают действенные механизмы, направленные на реализацию наработанных практик и их масштабирование в регионе», – Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

По словам Дмитрия Жорова, в Байкальском регионе наибольший интерес к внедрению технологий искусственного интеллекта в свою деятельность проявляют в здравоохранении, строительстве, сельском хозяйстве, экологии и природопользовании, городском хозяйстве и на транспорте.