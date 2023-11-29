89% работодателей в Иркутске готовят подарки сотрудникам и их детям к Новому году

Подарки сотрудникам и/или их детям к Новому году готовят 89% работодателей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Иркутска.
Дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 16% компаний, их детям – 42%, 29% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения.
Подарки клиентам и партнерам готовит каждая третья компания (35%). Самыми популярными презентами в этом году являются календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, наборы чая и кофе.
Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний):
- Календари с корпоративной символикой;
- Канцелярские товары с корпоративной символикой (ручки, блокноты, ежедневники и проч.);
- Сладости;
- Алкоголь;
- Наборы чая/кофе;
- Продукция компании;
- Другое (варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги, пледы и проч.).