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89% работодателей в Иркутске готовят подарки сотрудникам и их детям к Новому году

Подарки сотрудникам и/или их детям к Новому году готовят 89% работодателей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Иркутска.

Дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 16% компаний, их детям – 42%, 29% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения.

Подарки клиентам и партнерам готовит каждая третья компания (35%). Самыми популярными презентами в этом году являются календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, наборы чая и кофе.

Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний):

  • Календари с корпоративной символикой;
  • Канцелярские товары с корпоративной символикой (ручки, блокноты, ежедневники и проч.);
  • Сладости;
  • Алкоголь;
  • Наборы чая/кофе;
  • Продукция компании;
  • Другое (варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги, пледы и проч.).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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