89% работодателей в Иркутске готовят подарки сотрудникам и их детям к Новому году

Подарки сотрудникам и/или их детям к Новому году готовят 89% работодателей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Иркутска.

Дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 16% компаний, их детям – 42%, 29% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения.

Подарки клиентам и партнерам готовит каждая третья компания (35%). Самыми популярными презентами в этом году являются календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, наборы чая и кофе.

Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний):