9% россиян встретят новый год на работе

В новогоднюю ночь большинство россиян планирует собраться с семьей или друзьями дома. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, где россияне будут встречать 2024 год. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Как и год назад, 77% россиян планируют встречать новый год дома. Работать в новогоднюю ночь будут 9% россиян, причем мужчины чаще женщин отметят наступление нового года на рабочем посту (15% против 3% соответственно). Встречать 2024 год в других городах России планируют 3% респондентов, в гостях – 2%. Выбраться на новый год за город, на дачу или в деревню собираются также 2% россиян. Еще 2% планируют праздновать новый год на уличных гуляниях, за границей или на туристической базе.

По сравнению с прошлым годом, в ночь с 31 декабря на 1 января россияне будут работать чаще: 9% против 6% год назад.