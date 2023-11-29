Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи

Документ вернули, ссылаясь на отсутствие публикации в «Федресурсе».

Арбитражный суд города Москвы 27 ноября отказал в регистрации заявления о банкротстве СПБ Биржи. Причиной отказа названо ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска.

«Возвратить заявление ПАО «СПБ Биржа» о признании его несостоятельным (банкротом). Возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения. Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок с момента вынесения», – сказано в определении.

Ранее СМИ нашли в картотеке арбитража заявление СПБ Биржи на банкротство. Имя заявителя, сумма претензий в документе не раскрывались. В пресс-службе компании сообщили, что заявление подложно. В связи с этим СПБ Биржа планирует обратиться в правоохранительные органы.