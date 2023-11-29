Объем отложенного спроса на рынке офисной недвижимости Москвы оценивают в 1,2 млн «квадратов»

В настоящий момент объем отложенного спроса (в формате чистого поглощения), который был сформирован в 2021-2022 годах, на рынке офисной недвижимости в Москве составляет порядка 1,1 – 1,2 млн кв. м площадей. Если допустить, что данное поглощение на фоне восстановления экономики будет скомпенсировано российскими компаниями на уровне 500-600 тыс. кв. м в год, то понадобится чуть более 2 лет для реализации отложенного спроса в условиях стабилизации общерыночной ситуации.

Объем чистого поглощения или прирост занятых офисных площадей на рынке в целом является ключевым маркером развития экономики и рынка наряду со спросом и объемом сделок. В 2016-2019 гг. этот показатель в среднем составлял 765 тыс. кв. м в год.

Объем прироста занимаемых офисных площадей на уровне 600-700 тыс. кв. м в год будет индикатором нормального развития деловой активности растущего рынка на стадии оживления. Индикатором роста экономики и реализации отложенного спроса станет увеличение объемов чистого поглощения до 800-900 тыс. кв. м. При этом даже в условиях оживления и резкого роста активности участников рынка, реализация такого объема офисных площадей в условиях геополитического напряжения крайне затруднительна. Чистое поглощение по итогам 2023 г. ожидается на уровне среднегодовых значений 500-600 тыс. кв. м, при отсутствии экономических потрясений и отсутствия факторов дополнительного геополитического напряжения.

«Сейчас на рынке офисной недвижимости в Москве мы наблюдаем большой объем отложенного спроса, который скопился во время пандемии и СВО. Этот спрос сформирован российскими компаниями, которые в это время формировали стратегии своего развития и увеличивали команды, западными компаниями, которые остались в России, но изменили структуру своего присутствия. При базовом сценарии общий уровень спроса на офисные площади в 2024 г. ожидается на уровне 1,5 – 1,6 млн. кв. м. Хотя повышение ключевой ставки ограничивает деловую активность, фактор отложенного спроса продолжит оставаться значительной движущей силой офисного рынка. Дополнительным источником спроса может выступать интерес со стороны дружественных к России стран, по мере развития партнерских отношений», – говорит Игорь Темнышев, партнер Nikoliers.