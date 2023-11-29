Три четверти пользователей ВТБ совершают банковские операции онлайн

В ВТБ посчитали, что 74% пользователей услуг банка в Иркутской области совершают операции удаленно, с помощью мобильного приложения или интернет-банка. Около 300 тысяч жителей региона проводят платежи, переводы, открывают продукты и осуществляют другие повседневные финансовые действия дистанционно.

В целом по стране ВТБ Онлайн используют 16,5 млн человек, из них 5,6 млн проводят операции через веб-версию. Пользователи оформляют через приложение и интернет-банк почти половину наиболее востребованных розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад.

Цифровая трансформация продолжает развиваться: банк представил визуализированный образ будущего цифрового банковского помощника, технологию снятия цифровых рублей в банкоматах и банковское приложение для отечественной операционной системы Аврора, который проходит тестирование до середины следующего года.

В апреле в качестве альтернативной площадки обслуживания клиентов ВТБ запустил онлайн-банк на платформе «ВКонтакте», а в октябре открыл «легкую» версию сервиса для клиентов других банков. Аудитория цифрового банка активно растет: сегодня уже около 100 тысяч пользователей общаются с чат-ботом с помощью социальной сети. Клиенты часто интересуются просмотром баланса счетов (90%), а среди операций самой популярной стал перевод через СБП (60%).