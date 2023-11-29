Безопасность в цифровом пространстве обсудили представители Сбера и правоохранители в Иркутске

Круглый стол «Технологии искусственного интеллекта и цифровая грамотность для устойчивого развития региона» прошел 28 ноября в Иркутске в центральном офисе Байкальского банка. В мероприятии, посвященном кибербезопасности, приняли участие представители региональных силовых структур, крупнейших банков и органов государственной власти.

Открывая мероприятие, председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин отметил, что тема кибепреступности становится всё более актуальной. За последние 10 месяцев в Иркутской области зафиксировано 9799 случаев кибермошенничества.

«Мы в Сбере считаем, что совершенствование кибербезопасности должно состоять из четырёх основных составляющих. Это национальная платформа фрод-мониторинга, национальный аналитический центр киберугроз, координационный SOC и система профессионального обучения и сертификации, то есть подготовка кадров. Соответственно, именно на этих направлениях всему профессиональному сообществу, компаниям и государству необходимо фокусироваться в ближайшее время. Это нужно делать как можно быстрее и всем вместе», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Участники говорили о методах борьбы с преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и социальной инженерии, назвали наиболее частые сценарии мошенничества, а главное – меры профилактики таких преступлений.

Первое, что советуют эксперты людям, которым дозвонились мошенники, прекратить разговор, положить трубку и позвонить в банк по номеру телефону, указанному на обратной стороне банковской карты. С особой осторожностью стоит относиться к звонкам через мессенджеры – в отличие от звонков с телефона, распознать их как спам или подозрительный вызов гораздо сложнее.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, самым распространённым способом обмана населения до сих пор является звонок по телефону, когда мошенники представляются сотрудниками отдела безопасности кредитно-финансовых организаций и сообщают потерпевшим о якобы мошеннических действиях в отношении них и затем предлагают перевести имеющиеся деньги на «безопасный» счет. Злоумышленники научились применять технологии искусственного интеллекта, программы, имитирующие голос клиента банка, и небезопасные ссылки.

Геннадий Пирва, заместитель прокурора Иркутской области Александрович сообщил, что прокуратурой совместно с правоохранительными и иными органами и учреждениями принимаются меры, направленные на противодействие и предупреждение IT-преступности, при этом отдельное внимание уделяется восстановлению имущественного положения потерпевших, возмещению причиненного им ущерба.