Иркутская область получила приглашение на две международные выставки в Китае

Они пройдут в 2024 году. Одна – сельскохозяйственная, вторая – промышленная. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников в рамках подведения итогов визита делегации Приангарья в Китай.

Во время визита в города Чунцин и Нинбо члены делегации посетили ряд предприятий, которые рассматривают возможность сотрудничества с Приангарьем, в том числе – локализации производства на территории региона. Руслан Ситников и министр экономического развития Наталья Гершун побывали на автомобильном и химическом производствах, а также на заводе по выпуску бытовой техники.

Кроме этого, представители правительства посетили действующий завод по производству электробусов в городе центрального подчинения Чунцин. Его учредители намерены организовать подобное производство в Иркутской области.

– Чтобы работать с такими проектами, очень полезно сначала увидеть своими глазами уже реализованные подобные начинания. На предприятии мы увидели, как устроена сборочная линия, сколько на ней работает людей, рассказали, как в целом организовывается процесс изнутри. С учетом того, что проект создания производства электробусов в Усолье-Сибирском был представлен на 10-м заседании Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине и поддержан, самое время вникать во все детали, чтобы организовать работу максимально эффективно, – сказал Руслан Ситников.

По итогам визита организовано взаимодействие со всеми посещенными предприятиями. Профильные министерства продолжат переговоры для возможной реализации инвестиционных проектов.