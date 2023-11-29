Иркутская область получит почти 300 млн рублей на модернизацию центров занятости

Закон о федеральном бюджете на 2024 год подписан в России. Согласно документу, для Иркутской области заложены 283,5 млн рублей на масштабное обновление центров занятости. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Для получение этой суммы Приангарье уже подало соответствующую заявку – она прошла первый этап отбора на межведомственной рабочей группе. Планируется, что работы по модернизации будут проведены по федеральной программе «Содействие занятости».

В рамках этого проекта в Иркутской области уже модернизированы кадровые центры в Братске и Ангарске. Обновленные организации предоставляют больше возможностей для жителей региона в поиске работы, профориентации, подборе персонала для организаций, переобучении, получении новой профессии, а также помощи в составлении резюме и подготовке к собеседованию.