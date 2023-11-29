Корабль и арка цесаревича Николая изо льда появятся в Иркутске

Изготовление скульптур в рамках проекта «Ледовый город "Счастье чистой воды"» начали в Иркутске. До конца декабря в столице Приангарья появится свыше 100 фигур – на них потребуется более 1 тысячи кубометров льда, рассказали в мэрии.

Мастера уже приступили к работам на улице Урицкого, Нижней набережной и площади Труда. Вскоре аналогичные мероприятия начнутся на территории 130-го квартала, а также в сквере имени Кирова.

В частности, уже изготавливаются копия арки цесаревича Николая, ледовые деревья, а также казачий струг, по которому смогут прогуливаться жители и гости Иркутска.

Стоит отметить, что, помимо прочего, 2 декабря в сквере имени Кирова откроется конкурс «Иркутский алфавит»: 11 команд из разных городов России в течение недели создадут 33 ледяные буквы.

Завершится фестиваль 17 декабря театрализованным представлением – он пройдет в сквере имени Кирова на специально созданной для этого большой сцене изо льда и с использованием семиметрового экрана.