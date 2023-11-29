Всероссийский фестиваль регионального кино пройдет в Иркутске

VIII Байкальский фестиваль регионального кино пройдет в Иркутске – он стартует 30 ноября. На нем будет представлено 14 лучших конкурсных работ жителей Иркутской и Новосибирской областей, Забайкальского и Красноярского краев, Республик Бурятия и Саха (Якутия), рассказали в пресс-службе мэрии.

Можно будет познакомиться с лентами в различных жанрах – игровым, документальным фильмами, видеоартом, рекламными роликами, а также музыкальными клипами. Зрители не только смогут увидеть работы, но и пообщаться с их авторами – запланировано открытое обсуждение.

Показы будут идти по 2 декабря в «КиноМолле» на улице Верхняя Набережная, 10. Вход является свободным, начало – в 19:00. Расписание сеансов опубликовано по ссылке.