Новости

Всероссийский фестиваль регионального кино пройдет в Иркутске

VIII Байкальский фестиваль регионального кино пройдет в Иркутске – он стартует 30 ноября. На нем будет представлено 14 лучших конкурсных работ жителей Иркутской и Новосибирской областей, Забайкальского и Красноярского краев, Республик Бурятия и Саха (Якутия), рассказали в пресс-службе мэрии.

Можно будет познакомиться с лентами в различных жанрах – игровым, документальным фильмами, видеоартом, рекламными роликами, а также музыкальными клипами. Зрители не только смогут увидеть работы, но и пообщаться с их авторами – запланировано открытое обсуждение.

Показы будут идти по 2 декабря в «КиноМолле» на улице Верхняя Набережная, 10. Вход является свободным, начало – в 19:00. Расписание сеансов опубликовано по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Прогнозы 2024
Центробанки поддержат спрос на золото в 2024 году
«На грабли! И с разбегу». Дерипаска предупредил о непростых временах для российского бизнеса
Бизнес в 2024: как управлять компанией, когда нет людей и всё дорожает
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес