Власти Братска обратятся в СК из-за срыва сроков сдачи домов на улице Котельной

Подрядная организация – ООО «Основание» – сорвала сроки сдачи трех домов в городе Братске Иркутской области на улице Котельной. По этому факту мэр Сергей Серебренников принял решение обратиться в СУ СКР по региону, говорится на сайте администрации.

«У меня такое впечатление, что подрядчик занимается саботажем намеренно, чтобы сорвать сроки сдачи домов в эксплуатацию. Я по-другому не могу это оценить. Я подготовил проект письма, хочу сегодня обратиться к руководителю Следственного управления СК РФ по Иркутской области Анатолию Викторовичу Ситникову. У нас люди страдают – они ждут эти квартиры. Выделены огромные деньги, большую часть которых вы получили», – отметил Серебренников, обращаясь к представителю компании.

Решение было озвучено во время планового совещания, посвященного достройке указанных домов. Прежде, чтобы ускорить темпы, подрядчику поручили увеличить численности рабочих на объекте и проработать документацию, однако эта работа не была сделана в полной мере. Кроме того, до сих пор не начата установка системы водоотведения. Имеется и ряд других замечаний.

Обратиться в СК было решено после беседы с представителями организации, которые так и не смогли сориентировать по срокам завершения работ, отметив, что организации не хватает финансирования. На это власти ответили, что расчет будет осуществляться только за этапы, завершенные полностью.

«Другого варианта нет. Будем поступать только по закону. Выполнили работы, они оформлены и приняты – сразу будет оплата», – пояснил Сергей Серебренников.

Напомним, что строительство домов № 5, 7 и 9 на улице Котельной осуществлялось для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Граждане должны были получить 161 квартиру. Первая подрядная организация, которая взялась за их возведение, обанкротилась. С другой фирмой, ООО «Основание», был заключен договор на достройку зданий, однако и этой компании не удалось справиться с работами, потому для урегулирования ситуации решено привлечь правоохранителей.