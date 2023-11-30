Свой Банк улучшил позиции в рейтинге крупнейших банков по кредитам физлиц

По данным на 1 ноября 2023 года Свой Банк показал хорошие результаты работы, поднявшись на 9 позиций в основном рейтинге крупнейших банков по объемам кредитов физлиц по версии сервиса Brobank.ru.

Эксперты проанализировали отчетность кредитных организаций по форме 101. На основе полученных данных составлен рейтинг крупнейших по объему кредитов физлиц банков — топ-100. Во внимание приняты остатки средств на счетах первого порядка 455 и 457. Без информации о просрочке. То есть составлен рейтинг по качественной задолженности населения.

Анализ охватывает все действующие кредитные организации, которые раскрывают данные о своем бизнесе. В рейтинг попали 100 кредитных