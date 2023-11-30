Насколько дешевле снять квартиру зимой?

Эксперты Аналитического центра Домклик и сервиса Суточно.ру оценили топ-10 наиболее востребованных направлений для отдыха этой зимой и определили средние ставки краткосрочной и долгосрочной аренды. Также эксперты выяснили, как стоимость аренды изменилась за последний год.

Долгосрочная аренда

Дешевле всего из популярных зимних направлений арендовать жилье в Архызе: стандартную квартиру площадью 50 кв. м можно снять в среднем за 17,2 тыс. рублей в месяц. Далее следуют Калининград (27,8 тыс.), Нижний Новгород (30,6 тыс.) и Казань (34,3 тыс.).

Самое дорогое жилье в аренду (121,8 тыс. рублей в месяц) выявлено в курортном посёлке Эсто-Садок, который входит в состав Красной Поляны. В топ-5 вошли Москва (91,7 тыс.), Сочи и Шерегеш (по 50 тыс.), а также Санкт-Петербург (47,9 тыс.).

По данным аналитиков Домклик, во всех населенных пунктах, рассмотренных в исследовании, ставки долгосрочной аренды за год сильно выросли. Наибольший прирост зафиксирован в Кисловодске (+58%), Москве (+30%) и Нижнем Новгороде (+23%). Эксперты объясняют это ростом интереса россиян к внутреннему туризму.

Краткосрочная аренда

По данным Суточно.ру, средняя стоимость посуточной аренды этой зимой в России составляет 5500 рублей за сутки. Это на 15% больше, чем в прошлом году. В среднем туристы арендуют жильё на четверо суток и тратят на него 22 500 рублей. Прошлой зимой расходы были меньше на 10% (20 400 рублей).

«Топ направлений по сравнению с прошлым годом не поменялся. В него вошли как крупные туристические города, так и традиционно популярные горнолыжные направления – Шерегеш, Эсто-Садок, Архыз. Также огромной популярностью зимой пользуются и другие курорты, например, Домбай и Кировск», – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Дороже всего аренда жилья этой зимой стоит в Архызе – 10 300 рублей за сутки. За год средняя арендная ставка здесь выросла на 23%. Высокие цены зафиксированы в Эсто-Садоке (9700, +11%) и Шерегеше (9400, +27%). В Нижнем Новгороде аренда стоит 6000 рублей (+30%), Москве – 5500 (+12%), Казани – 5300 (+18%), Сочи – 5100 (+11%).

Самая дешевая суточная аренда из топ-10 зафиксирована в Калининграде (3600 рублей, +9%), Санкт-Петербурге (4500, +18%) и Кисловодске (4400, +13%).

«В исследовании приведены ранние бронирования, которые были осуществлены до 8 ноября, с заездом зимой. Как правило, это жильё, которое бронируется на Новый год и для отдыха. Поэтому средние ставки за сезон достаточно высокие. Для командировок и спонтанных поездок жильё, люди, как правило, бронируют накануне, за несколько дней или недель до поездки. Поэтому статистика по прошествию зимы может измениться, средние цены могут стать меньше», – поясняет Юрий Кузнецов.