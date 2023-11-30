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Треть россиян понимают, что данные можно украсть через провод зарядки в автомобиле

Треть россиян (29%) верят, что злоумышленники могут украсть данные с устройства, если заряжать его через провод зарядки в стороннем автомобиле. Таковы данные опроса «Лаборатории Касперского». Эксперты говорят, что получить информацию подобным способом с мобильного устройства через разъёмы для зарядки действительно можно. Однако они успокаивают, что пока подобные инциденты фиксировались лишь в лабораторных условиях. Кроме того, владелец смартфона может сам случайно синхронизировать с автомобилем свои контакты и заметки. Поэтому специалисты призывают не пренебрегать базовыми правилами безопасности.

Более трети респондентов (35%) считают, что украсть данные с устройства через провод зарядки невозможно, и 30% готовы заряжать телефон через свой провод или имеющийся в автомобиле, например во время поездок в такси или каршеринге. Лишь каждый пятый, напротив, не готов воспользоваться проводом в чужой машине, даже если телефон разрядился. 

 Под угрозой могут быть не только контакты и заметки. Модифицированное зарядное устройство в автомобиле может сработать и так, что для синхронизации будут доступны и календарь, и другие данные. Чтобы избежать подобных рисков, эксперты рекомендуют носить с собой зарядное устройство (power bank) либо купить провод, в котором отсутствует возможность передачи данных, а есть только функция зарядки батареи. 

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«Мы проводили исследования, которые подтверждают, что эти риски абсолютно реальны. Исследователи показывали, что при кибератаке с некоторыми автомобилями можно сделать очень многое заблокировать движение колёс, изменить программный код интеллектуальных бортовых систем или же заложить определённое срабатывание в автомобиле при заданных условиях», рассказывает Владимир Дащенко, эксперт Kaspersky ICS CERT.

С рисками можно столкнуться и при использовании чужих устройств в своём автомобиле если, например, вставить флешку неизвестного происхождения. Более половины россиян (55%) понимают, что это может потенциально нанести вред. Готов вставить флешку неизвестного происхождения в свой автомобиль каждый десятый респондент (9%), в чужой или арендованный 13%, в любой 4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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