70% домов Подмосковья уже забронированы на Новогодние праздники

По данным инвестиционной компании Garnet, в текущем году наблюдается значительный рост интереса к аренде загородной недвижимости. Это подтверждается и статистикой: уже в начале ноября около 70% домов были забронированы на новогодние праздники.

«Ценник однозначно вырос, как и спрос на аренду коттеджей в Подмосковье на праздники», – сказала Екатерина Позднякова, руководитель проектов в Garnet. Она добавила, что это подтверждается информацией из средств массовой информации о предварительной брони загородных домов.

Цены на аренду коттеджей в Подмосковье варьируются в зависимости от состояния и местоположения объекта.

«Минимальная стоимость может начинаться от 10 000 рублей за дом в плохом состоянии, расположенном в менее престижных районах», – отметила Екатерина Позднякова. В то же время максимальная цена за суточную аренду в новогодние праздники может достигать и 500 000 рублей, особенно если дом оборудован дополнительными удобствами, такими как баня, сауна или бассейн.

Выбор места для аренды зависит от предпочтений и планов на отдых.

«Нет однозначного ответа на вопрос о том, где выгоднее арендовать коттедж», – сказала Позднякова. Важно учитывать как качество, так и расположение объекта. Для некоторых важна только чистая кровать, для других – площадь и уровень комфорта.

Если вы задумываетесь об аренде в последний момент, варианты ещё могут быть доступны. Например, в коттеджном поселке Garnet предложения будут активно публиковаться вплоть до конца декабря. «Это ваш шанс запрыгнуть в последний вагон», – отметила Екатерина Позднякова.

Кроме того, инвестиции в загородную недвижимость для посуточной аренды также могут быть выгодным вариантом. При правильном управлении и выборе объекта доходность может составлять до 39% годовых. «С учетом приобретения в ипотеку, окупаемость может наступить уже через три года», – подчеркнула эксперт.

Таким образом, аренда коттеджей в Подмосковье на праздники становится все более популярной, а цены продолжают расти в соответствии с законами экономики. Варианты и цены варьируются, поэтому стоит тщательно подходить к выбору места для аренды исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей.