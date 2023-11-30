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Дизельное топливо подорожало в Иркутской области

И еще в 57 регионах. Об этом пишут «Известия».

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С 21 по 27 ноября цены на дизель в рознице увеличились в 58 регионах РФ, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата. Самый высокий скачок зафиксирован в Магаданской области – на 4,79 рубля за литр, Забайкальском крае – на 1,12 рубль, Амурской области – на 98 коп., Приморском крае – на 95 коп., Камчатке – на 79 коп., Хакасии – на 70 коп., Иркутской области – на 60 коп., Хабаровском крае – на 49 коп., Сахалинской области – на 47 коп.

В Москве, согласно данным службы, рост составил 6 коп., но по данным Московской топливной ассоциации (МТА), на заправках столицы средняя цена дизельного топлива за неделю выросла на 14 коп.

Ранее стало известно, что российские банки выдали автокредитов на триллион рублей. При этом по сравнению с 10 месяцами 2021 года их объем в текущем году также вырос, но менее существенно – на 10,4% (в январе–октябре 2021 года – 0,93 трлн руб.). В текущем году продемонстрирован рекордный показатель объемов выдачи автокредитов в январе-октябре за всю историю наблюдений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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