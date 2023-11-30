30% компаний подняли цены из-за роста зарплат сотрудников

Около 55% малых и средних предпринимателей сообщили в октябре, что цены на их товары и услуги увеличились за последние три месяца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ПСБ и «Опоры России».

Наибольший рост зафиксирован малым и средним бизнесом в сфере торговли (67%).

Треть компаний (27%) из тех, что подняли цены на конечную продукцию, в качестве причины назвали рост расходов на фонд оплаты труда (ФОТ), отмечается в исследовании. Это говорит о сложной ситуации в сфере найма. Наиболее актуальна эта проблема для бизнеса в сферах услуг и производства, сказано в опросе.

Исследование относительно причин роста цен проводилось впервые.

Тенденцию подтверждают и данные Superjob: судя по ним, большинство российских компаний в течение 2023 года поднимали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая планирует это сделать в ближайшее время.

Ранее стало известно, что зарплаты в маркетинге, рекламе и PR за год выросли на 6,6%. Сейчас в среднем специалисты получают 110 000 руб., а максимум − 220 000 руб.

В лидерах по динамике заработной платы менеджеров по маркетингу в Москве в компаниях различных сфер деятельности – менеджеры по маркетингу, которые работают в ритейле: прирост средней рыночной заработной платы за год составил 10%. Сейчас в среднем такие специалисты получают 110 000 руб., а максимум − 220 000 руб.