Количество реструктурированных кредитов физлиц в Сбере сократилось на 41% за год

87% заявок на реструктуризацию поступает через СберБанк Онлайн.

Клиенты Сбера повысили финансовую дисциплину и стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов. В итоге количество реструктурированных розничных займов сократилось на 41% по отношению к прошлому году. Средний чек реструктуризаций, проведённых в октябре этого года также снизился и составил 457 тыс. рублей (в октябре 2022 года — 469 тыс. рублей).

«За 10 месяцев этого года мы реструктуризировали 117 тысяч кредитов на 52 млрд рублей — это без учёта госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это на 41% меньше по количеству реструктурированных кредитов и на 37% меньше по их сумме. Основная часть операций происходит в СберБанк Онлайн: 87% заявок на программы реструктуризации поступает оттуда, почти 70% — там же подписываются. И 26% онлайн-реструктуризаций мы проводим за 7 минут», — Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка.

Кроме того, Сбер первым на рынке стал комплексно урегулировать задолженность, помогая клиентам погасить долги в других банках. Количество сделок с комплексным урегулированием превысило 4 тыс., а их общая сумма достигла 1,9 млрд рублей.

Сбер разработал программу «Комплексное урегулирование» в 2022 году. Она помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию (потеря работы, сокращение зарплаты, болезнь). Человек может получить поддержку по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта) без ограничений по сумме и регионам выдачи. Обратившись в Сбер, клиент может на одной площадке решить самые сложные финансовые проблемы.