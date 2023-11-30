Сибиряки стали оплачивать налоги в цифровых сервисах в три раза чаще

Анализа транзакций розничных клиентов в мобильном приложении ВТБ показал, что в Сибирском федеральном округе пользователи в 3 раза чаще стали использовать сервисы банка для оплаты налогов в этом году. Объем операций сибиряков также вырос в 2 раза.

Количество жителей Сибири, которые оплачивают налоги через мобильный или интернет-банк, за 11 месяцев выросло в 3 раза, превысило 314 тыс человек. Мужчины оплачивают начисления по налогам чаще, чем женщины – 53% против 47%. Средний возраст плательщиков составляет 43 года.

С начала года клиенты банка в сибирском регионе провели более 647 тыс платежей по налогам. Их объем вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,4 млрд рублей. Лидерами по объему транзакций стали Кемеровская (585 млн), Новосибирская (177 млн) и Иркутская (174 млн) области.

«Недавно появилась оплата платежа по фотографии квитанции. Октябрь-ноябрь – традиционно являются самым активным месяцами, когда россияне погашают имущественные налоги, выставленные ФНС. Своевременная уплата налогов до 1 декабря поможет избежать пени», — отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса банка.

По оценкам банка, к концу года количество клиентов, которые оплатят налоги через банковское приложение, в целом по России вырастет более чем в 2 раза и достигнет 3 млн человек.