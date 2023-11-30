Набиуллина попала в список людей, которые определят жизнь Европы в 2024 году

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заняла первое место в списке людей, которые «сформируют политическую жизнь Европы». Рейтинг из 28 людей составлен изданием Politico.

Родившаяся в скромной семье в Республике Башкортостан, она стала первой женщиной, возглавившей центральный банк страны «Большой восьмерки».

«За десять лет, что она возглавляет центральный банк России, ястребиная монетарная политика Набиуллиной не раз спасала рубль и поддерживала экономику страны. Глава регулятора сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций», – пишет издание.