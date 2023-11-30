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Свой Банк – в лидерах рейтинга лучших кредитных карт МИР для молодёжи с 18 лет

Кредитная карта от Своего Банка в числе лидеров рейтинга  Лучшие кредитные карты МИР для молодёжи с 18 лет в ноябре 2023 года по версии «Выберу.ру». 

Большинство российских банков выдают кредитные карты клиентам с 21 года или даже с 23 лет. Такой возраст банкиры объясняют тем, что молодой заёмщик не успевает получить образование, устроиться на работу и приобрести трудовой стаж. Но нередко у людей появляется необходимость обратиться за «кредиткой» в более раннем возрасте. Поэтому некоторые банки идут им навстречу и оформляют кредитные карты с 18 лет. В их числе и Свой Банк.

Изучив предложения банков, эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» составили рейтинг лучших кредитных карт «Мир», которые можно оформить с 18 лет. В ходе исследования были проанализировали следующие критерии: процентная ставка, льготный период, размер кешбэка.

Аналитики также брали в расчёт стоимость выпуска и годового обслуживания карты. Кроме того, учитывали значимость кредитной организации на финансовом рынке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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