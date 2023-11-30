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Арку цесаревича Николая и казачий струг изо льда начали возводить в Иркутске

До конца декабря вдоль пешеходного маршрута «Зеленая линия» установят более 100 фигур. Об этом пишут в пресс-службе мэрии.

Мастера уже приступили к работам на улице Урицкого, Нижней набережной и площади Труда. В течение недели приступят к оформлению в 130-м квартале около скульптуры Бабра и сквера имени Кирова.

На главной площади города, в чаше фонтана, установили купол для радиостудии. Вокруг зальют каток. 2 декабря в сквере имени Кирова откроется масштабный конкурс-фестиваль «Иркутский алфавит»: 11 команд из разных городов России в течение недели создадут 33 буквы изо льда.

Дом быта на время превратится в экран, на котором будут транслировать лазерное шоу и показывать видеоролики.

Завершится ледовый фестиваль 17 декабря театрализованным представлением. Для этого в сквере имени Кирова разместят большую сцену изо льда и 7-метровый экран.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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