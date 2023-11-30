СПБ Биржа планирует получить лицензию Минфина США

Это необходимо для разблокировки активов. Об этом пишет РБК.

СПБ Биржа рассчитывает получить лицензию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и полностью разблокировать активы клиентов, сообщил генеральный директор площадки Евгений Сердюков.

«Мы работаем с командой международных юристов – специалистов по санкциям. Вместе с ними мы разрабатываем несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов. Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США», – сказал Сердюков.

Ранее СМИ нашли в картотеке арбитража заявление СПБ Биржи на банкротство. Имя заявителя, сумма претензий в документе не раскрывались. В пресс-службе компании сообщили, что заявление подложно. В связи с этим СПБ Биржа планирует обратиться в правоохранительные органы.