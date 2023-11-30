Новости

СПБ Биржа планирует получить лицензию Минфина США

Это необходимо для разблокировки активов. Об этом пишет РБК.

СПБ Биржа рассчитывает получить лицензию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и полностью разблокировать активы клиентов, сообщил генеральный директор площадки Евгений Сердюков.

«Мы работаем с командой международных юристов – специалистов по санкциям. Вместе с ними мы разрабатываем несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов. Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США», – сказал Сердюков.

Ранее СМИ нашли в картотеке арбитража заявление СПБ Биржи на банкротство. Имя заявителя, сумма претензий в документе не раскрывались. В пресс-службе компании сообщили, что заявление подложно. В связи с этим СПБ Биржа планирует обратиться в правоохранительные органы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Майнеры
Свободных энергомощностей нет. Как решают проблему энергодефицита в Сибири
«Мы хотим, чтобы майнинг-центры переехали в другое место». Замглавы Минэнерго – о том, как будут решать проблему энергодефицита
Почему власти решили ухудшить условия для промышленного майнинга – эксперт ВШЭ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес