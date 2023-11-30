Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 9 месяцев составила 11,3 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев 2023 года, прибыль за этот период составила 11,3 млрд рублей. Активы банка по итогам 9 месяцев 2023 года составили 678,5 млрд рублей, капитал банка – 119,6 млрд рублей.

В 2023 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Летом текущего года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня «ВВВ+» со «Стабильным» прогнозом, а рейтинговое агентство НКР – до уровня «А» со «Стабильным» прогнозом. В октябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Банку Уралсиб рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с «Позитивным» прогнозом.