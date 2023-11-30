Какие макароны любят россияне?

Макаронные изделия пользуются популярностью у россиян благодаря простоте приготовления и хранения. По данным опроса, проведенного Россельхозбанком, практически каждый второй житель страны на магазинной полке целенаправленно выбирает макаронные изделия отечественного производства.

Самые «макаронные» регионы России

В 2023 году (с января по сентябрь) основные производства макаронных изделий сосредоточены в Центральном федеральном округе (445 732,98 тонн). Высокие объемы производства показывают также Уральский федеральный округ (218 124,92 тонн), Приволжский федеральный округ (190 866,9 тонн), Сибирский федеральный округ (137 522,23 тонн) и Южный федеральный округ (50 282,54 тонн).

В целом за прошедший 2022 год в России было произведено 1 569 863,72 тонн макаронных изделий, что больше показателя 2021 года на 8% и является рекордным показателем за последние 5 лет. Лидерами прошлого года стали: Центральный федеральный округ с объемом производства 621 223,7 тонн, Уральский федеральный округ – 300 992,18 тонн, Приволжский федеральный округ – 275 287,95 тонн, Сибирский федеральный округ – 207 412,36 тонн и Южный федеральный округ – 76 531,25 тонн.

С 2017 по 2022 гг. производство макаронных изделий выросло на 12,2%.

Где больше всего любят российские макароны

Российская продукция макаронных изделий экспортируется примерно в более чем 60 стран по всему миру. По итогам первых 8 месяцев текущего года Россия поставила на мировые рынки 74 861 тонн макаронных изделий

Лидерами потребления российских макаронных изделий в 2023 году (за период январь-август) стали Казахстан (16 151), Беларусь (13 749), Туркмения (8 383 тонн), Грузия (8 225 тонн), Армения (7 776 тонн).

«С 2017 года производство макаронных изделий растет со средним темпом 4,5%, что говорит о стабильном развитии отрасли в ответ на высокий внутренний спрос. К концу 2023 года экспорт может преодолеть порог в 112 тыс. тонн. Достигнуть таких показателей Россия сможет в первую очередь за счет увеличения экспорта в страны Ближнего Востока Заметные объемы также продолжат поставляться на рынки Беларуси и Туркмении», - прокомментировал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Спросим у россиян

Согласно полученным данным, больше половины респондентов (61%) заявили, что регулярно покупают макаронные изделия несколько раз в месяц. 25% опрошенных признались, что являются настоящими ценителями блюд из макаронных изделий и балуют себя покупкой данного продукта несколько раз в неделю, используя не только как привычный гарнир, но и как самостоятельное блюдо. 14% потребителей рассказали, что макароны не удовлетворяют их вкусовые предпочтения полностью, поэтому покупают их очень редко: всего лишь несколько раз за полгода.

Как выяснилось в результате исследования, 59,3% россиян указали, что при выборе макаронных изделий в первую очередь обращают внимание на состав, натуральность и качество. Доступность цены остается определяющим фактором у 34,3% опрошенных, узнаваемость бренда влияет на решение покупки 6,4% потребителей.

РСХБ опросил россиян об их отношении к происхождению макаронных изделий при покупке. Порядка 51% респондентов отметили, что отечественные макаронные изделия не уступают зарубежным и однозначно высказались в поддержку местного производителя. 45% отметили, что не обращают внимание на страну-производителя. Лишь 4% покупают макароны зарубежного производства.

Существует огромное количество видов и форм макаронных изделий, которые могут удовлетворить различные запросы современного потребителя: для супов, для соусов, для запекания, гладкие, рифленые, тонкие, толстые, короткие и длинные. Респондентам было предложено ответить на вопрос, какую форму макаронных изделий они предпочитают. Так, 51,3% нравится трубчатая форма: перья, рожки, витые рожки и улитки. 29,3% выбирают нитеобразные: вермишель и спагетти. 15% любят фигурные макаронные изделия: ракушки, ушки, звездочки, бабочки, спиральки. Оставшиеся 4,4% отдают предпочтение лентообразной форме – лапше.

Всероссийский опрос, посвященный покупательским привычкам и предпочтениям потребителей при выборе макаронных изделий, проводился Россельхозбанком в ноябре 2023 года. В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет.