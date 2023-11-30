Объем сделок с элитной загородной недвижимостью Московского региона в два раза превысит прошлогодний показатель

Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели предварительные итоги 2023 года на рынке высокобюджетной загородной недвижимости Московского региона. За год общий объем предложения на первичном рынке увеличился на 36%, а суммарно за 2022-2023 гг. – на 85%. Ожидается, что суммарно на первичном рынке элитной загородной недвижимости Московского региона будет заключено 250 сделок купли-продажи против 118 в 2022 году.

Всего с начала 2023 года на первичном рынке элитной загородной недвижимости Московского региона появилось четыре новых проекта, еще в одном стартовали продажи новой очереди.

Суммарно за 2022-2023 гг. появилось 10 новых коттеджных поселков, кроме того, в четырех появились новые очереди, в итоге объем предложения вырос на 85%. В IV квартале 2023 года на рынок вышел новый коттеджный поселок «Залесье» от ГК «АФК Система» с предложением коттеджей с отделкой. Он расположен на Новорижском направлении, его жителям будет доступна инфраструктура отеля Cosmos Collection Izumrudny Les. Также открылась продажа коттеджей в III очереди проекта «Маслово Forest Club» от компании «Галс-Девелопмент».

Основной объем нового предложения первичного рынка по-прежнему представлен участками без обязательного подряда на строительство в крупных проектах на Новорижском шоссе (VISION, Millenium Park и CRYSTAL ISTRA). В целом количество участков выросло на 40% за год. Также за год почти на четверть вырос объем предложения коттеджей.

По предварительным данным, на конец 2023 года на первичном рынке элитной загородной недвижимости экспонируется около 600 лотов против 439 лотов годом ранее. На участки без обязательного подряда на строительство суммарно приходится 66% всего предложения, коттеджи и таунхаусы составляют 25% и 9% соответственно.

Основной объем предложения элитной загородной недвижимости традиционно сосредоточен на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе (82% и 14% соответственно).

За год средний бюджет коттеджей вырос на 12%, в том числе за счет выхода нового, более дорого предложения, а также в связи с валютными колебаниями. Доля первичного предложения, экспонирующегося в валюте, на ноябрь 2023 года составляет 13%.

Средняя цена сотки увеличилась в 1,1 раза, средний бюджет предложения таунхаусов незначительно снизился.

Татьяна Алексеева, директор департамента загородной недвижимости NF Group, прогнозирует, что по итогам 2023 года на первичном рынке элитной загородной недвижимости Московского региона будет заключено 250 сделок купли-продажи. Активным спросом пользуются проекты-новинки, половина сделок пришлась на доминирующие в предложении – участки без подряда. Примечательно, что за 2022 год количество сделок на первичном рынке составило 118 шт.