Россияне оценили достойную жизнь на пенсии в 60 тыс. рублей в месяц

59,2 тыс. рублей необходимо среднестатистическому россиянину для поддержания качественной жизни после завершения карьеры, свидетельствуют результаты опроса СберНПФ. Самые высокие запросы оказались у москвичей и петербуржцев, а самые скромные – у респондентов из Красноярска и Омска.

Респонденты отвечали на вопрос, каким ежемесячным доходом (в расчёте на одного члена семьи) нужно обладать, чтобы поддерживать желаемое качество жизни на пенсии. Среднемесячный медианный доход, необходимый для этого, в среднем по стране составил 59,2 тыс. рублей. В 2020 году опрошенные называли цифру в 49,6 тыс. рублей.

Самые высокие запросы озвучили опрошенные москвичи: на пенсии они хотели бы жить на 104 тыс. рублей в месяц против 65 тыс. рублей в 2020 году. Также на солидный ежемесячный доход рассчитывают жители Санкт-Петербурга (83 тыс. рублей против 54,5 тыс. рублей в 2020 году), Казани (72 тыс. и 43,4 тыс. рублей), Воронежа (68,8 тыс. и 41,1 тыс. рублей) и Самары (66,7 тыс. и 38,5 тыс. рублей).

Более скромно блага, необходимые для достойной жизни на пенсии, оценили в Уфе (58,4 тыс. рублей против 38,6 тыс. рублей в 2020 году), Перми (57,1 тыс. и 39,9 тыс. рублей), Красноярска (55,7 тыс. и 48,8 тыс. рублей) и Омска (47,7 тыс. и 46,1 тыс. рублей).

* В опросе приняли участие свыше 15 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет из российских городов с населением от 500 тыс. человек.