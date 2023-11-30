Молодые сотрудники в Иркутске хотят в компенсационных пакетах обучения, старшему поколению больше нужно ДМС

Топ-3 составляющих компенсационных пакетов мечты – ДМС, обучение и питание за счет компании. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска. Сервис по поиску работы SuperJob предложил респондентам выбрать 3 наиболее важных для них составляющих компенсационных пакетов.

На первом месте среди пожеланий иркутян – оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования (38% опрошенных). На втором – обучение за счет работодателя (33%). На третьем – компенсация на питание (25%).

Доплаты к отпускным выплатам привлекают 22% опрошенных, наличие служебного жилья или компенсация аренды недвижимости – 19%. Такую составляющую компенсационных пакетов как материальная помощь выбрали 18%, предоставление льготных путевок на отдых – 15%, оплату фитнеса – 14%. Возможность получить несколько дополнительных дней отпуска от компании интересует 13%. По 11% хотели бы добираться на работу служебным транспортом и иметь возможность взять служебную ипотеку. 10% – получить оплату проезда в общественном транспорте. Еще 10% заинтересованы в беспроцентной ссуде от компании.

Такие составляющие компенсационных пакетов как оплата мобильной связи и интернета, подарки к праздничным датам, скидки на услуги или продукцию компании, корпоративные мероприятия и помощь корпоративного юриста, финансиста, психолога набрали менее 10% голосов опрошенных.

Гендерные различия в предпочтениях: мужчины больше заинтересованы в компенсации на питание и аренду жилья, матпомощи и ссуде от компании, женщины – в льготных путевках и оплате фитнеса. И хотя у представителей обоих полов в приоритете ДМС и обучение, среди женщин эти составляющие выбрало большее число опрошенных, чем среди мужчин.

Для горожан до 35 лет на первом месте – обучение, для граждан старше 35 лет – полис ДМС. Для молодежи важнее компенсация аренды жилья, оплата фитнеса, проезда в общественном транспорте, мобильной связи и интернета. С возрастом растет интерес к организованному питанию, льготным путевкам и беспроцентной ссуде. Иркутянам 25-34 лет чаще, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше, нужны матпомощь и ипотека от компании.

Респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц больше мечтают о программах матпомощи, оплате проезда и компенсации на связь. Те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей, – о компенсации аренды жилья, льготной ипотеке и беспроцентной ссуде.

Интересны различия в предпочтениях представителей разных профессиональных групп. Так, для врачей на первом месте – предоставление жилья компанией. Оплачиваемый полис ДМС прежде всего – для маркетологов, аналитиков и главных бухгалтеров. Питание за счет работодателя очень важно для кладовщиков, охранников и логистов. Обучение и фитнес – для дизайнеров и пиарщиков. О доплатах к отпускным чаще мечтают бухгалтеры и экономисты.