Массовая авария с участием автодома произошла в Иркутской области

Авария с участием автодома и трех автомобилей произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе – на месте работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия, рассказали в полиции Иркутской области.

Предварительно установлено, что водитель Nissan Tiida пытался обогнать автобус и большегруз, однако во время маневра не справился с управлением и столкнулся сразу с двумя попутными машинами. В результате удара он не смог сохранить контроль над автомобилем и врезался еще и в автодом Challenger, который ехал навстречу.

Во время ДТП пострадали люди: травмы получили водитель и пассажир легковушки – они госпитализированы. Остальные участники инцидента не пострадали.