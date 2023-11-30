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Массовая авария с участием автодома произошла в Иркутской области

Авария с участием автодома и трех автомобилей произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе – на месте работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия, рассказали в полиции Иркутской области.

Предварительно установлено, что  водитель Nissan Tiida пытался обогнать автобус и большегруз, однако во время маневра не справился с управлением и столкнулся сразу с двумя попутными машинами. В результате удара он не смог сохранить контроль над автомобилем и врезался еще и в автодом Challenger, который ехал навстречу.

Во время ДТП пострадали люди: травмы получили водитель и пассажир легковушки – они госпитализированы. Остальные участники инцидента не пострадали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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