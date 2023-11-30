Азиатско-Тихоокеанский банк c 1 декабря запускает акцию «Новогодние покупки с АТБ».

Владельцы карт АТБ 2.0 – участники программы лояльности «Стандарт-бонус» получат 10% кэшбэка баллами за покупки на маркетплейсах.

Начисление баллов по акции «Новогодние покупки с АТБ» пройдёт не позднее 31 января 2024 года. Они будут доступны в личном кабинете лояльности «АТБ Клуб». Максимальная сумма баллов в рамках акции – 3000.

Подробные условия акции можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что для дебетовых карт АТБ 2.0 также начисляются 7% баллов за покупки в одной из выбранных категорий: развлечение и спорт, семья, красота и здоровье, дом и ремонт, шопинг. На остальные покупки ­– 1% баллов. Общая возможная сумма баллов за любые покупки в месяц – 25 000 баллов без учёта кэшбэка в рамках акции.

При накоплении более 550 баллов их можно перевести в личном кабинете программы лояльности на счет карты: один балл равен одному рублю. Максимальная сумма обмена на рубли – 5 000 баллов в месяц.

Получить больше информации по карте АТБ 2.0 и акции можно в офисах АТБ или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).