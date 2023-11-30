Альфа-Банк с начала года выдал экспресс-гарантии на сумму 200 млрд рублей

С начала 2023 года Альфа-Банк выдал более 70 000 гарантий на общую сумму более 200 млрд рублей. Это значительный рост по сравнению с результатами прошлого года, который составил 80%. Общий портфель экспресс-гарантий банка превысил отметку в 160 миллиард рублей.

Выдача банковских гарантий клиентам, принимающим участие в государственных и коммерческих закупках, остается одним из приоритетных направлений. Банк постоянно работает над улучшением сервиса для клиентов. Недавно была добавлена возможность подачи заявку на гарантию и получение самой гарантии в личном кабинете клиента в интернет-банке Альфа-Бизнес.

«Мы ценим своих клиентов и стараемся улучшать сервис, поэтому начали выпускать экспресс-гарантии в процессе End-to-end. Теперь наши клиенты могут выпускать гарантии самостоятельно, подав заявку через интернет-банк Альфа-Бизнес», — рассказал Александр Попов, руководитель департамента гарантийного бизнеса и контрактного финансирования Альфа-Банка.