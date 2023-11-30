Альфа-Банк запускает проект Альфа eCom для предпринимателей

Сервис станет единым окном для старта и развития онлайн-продаж и оптимизации процессов для клиентов.

Проект рассчитан на предпринимателей, которые планируют или уже привлекают к себе клиентов онлайн. При помощи профильных нефинансовых сервисов и отраслевого экспертного общения продавцы смогут выходить на новые площадки, контролировать бизнес и увеличивать продажи.

Альфа eCom позволяет предпринимателям создавать продающие сайты, подключать удобные способы платежа для своих клиентов, увеличивать средний чек и конверсию в покупки. Решение включает помощь с выходом на маркетплейсы и обучению работе на них, инструменты для продвижения онлайн-бизнеса, а также помогает выгодно закупать товары в Китае.

«Мы помогаем предпринимателям комплексно закрыть задачи онлайн-бизнеса. Среди них как владельцы собственных сайтов по продаже товаров и услуг, так и продавцы на маркетплейсах и в соцсетях. Наша цель – поддержать E-commerce предпринимателей на каждом этапе развития бизнеса и сделать их путь в отрасли максимально эффективным и одновременно простым», – рассказала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка..

Подробнее о проекте – на сайте Альфа-Банка.