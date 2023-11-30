Альфа-Банк получил награду за самый удобный и технологичный сервис в ипотеке

Альфа-Банк получил признание на церемонии награждения Frank Mortgage Award 2023 сразу в двух номинациях — «Самый удобный клиентский путь дистанционной подачи заявки на ипотеку» и «Самые эффективные кросс-продажи».

Эксперты отметили понятный и удобный интерфейс для оформления заявки – минимум полей, не нужно вводить много данных, технологичность и инновационность процесса. Кроме того, аналитики отметили высокую лояльность клиентов к другим предложениям от банка.

Премия присуждена по итогам независимого экспертного исследования Frank RG, в нём учитывались различные факторы, влияющие на развитие ипотеки — в том числе, оценка самих клиентов.