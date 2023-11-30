Группа Дальневосточного банка в Telegram вошла в ТОП-10 по общей вовлечённости аудитории и ТОП-15 – по суточной вовлечённости на конец 2023 года. Анализ площадки и групп банков в Telegram провёл сервис Brobank.ru; оценка охватила 150 крупнейших кредитных организаций России по объему активов. Учитывались новостные группы в Telegram, ссылки на которые есть на сайтах финансовых организаций, с наибольшей аудиторией и максимальной вовлеченностью.

Суточная вовлеченность аудитории была рассчитана в процентном соотношении просмотров публикации за первые 24 часа после ее размещения к числу подписчиков. Общая вовлеченность предусматривала процентное соотношение просмотров постов к размеру аудитории, но в течение месяца после их размещения в группе.

Справка: Brobank.ru – бесплатный сервис подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. Самый популярный сайт рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/ТОП-100». Входит в ТОП-3 ресурсов по версии Mail.ru профильной категории «Банки».