НРА присвоило АО Ингосстрах Банк кредитный рейтинг «А-|ru|»

«Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) присвоило кредитный рейтинг АО Ингосстрах Банк на уровне «А-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный».

По мнению экспертов агентства, «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

Кредитный рейтинг банка на уровне «А-|ru|» обусловлен:

• оценкой бизнес-профиля и рыночных позиций;

• адекватной позицией по ликвидности и приемлемой позицией по капиталу;

• высокой диверсификацией по источникам фондирования;

• удовлетворительным качеством активов.

Уровень рейтинга также обусловлен вероятностью получения поддержки со стороны СПАО «Ингосстрах», являющегося основным акционером банка.

Среди будущих событий, которые по оценкам агентства могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

• дальнейшее увеличение собственных средств (капитала) банка за счет внешней докапитализации, соответствующей планируемому росту бизнеса;

• улучшение показателей рентабельности и маржинальности;

• сохранение доли активов, представленных ликвидными вложениями, обладающими высоким кредитным качеством;

• сохранение качества кредитного портфеля и портфеля выданных гарантий.