Ингосстрах Банк назначил повышенный кешбэк в категории «Аптеки» в декабре

В декабре 2023 года в программе лояльности «Ингосстрах Бонус» категорией повышенных начислений являются «Книги и сувениры». Кешбэк ингорублями начисляется при оплате картой в магазинах и предприятиях по всему миру, в том числе в интернете с МСС 2741, 5111, 5192, 5942, 5994, 5947.



– Расплачивайтесь вашей премиальной или стандартной картой и получайте 5% ингорублями от суммы покупок, – говорится в сообщении банка.