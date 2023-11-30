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Ингосстрах Банк назначил повышенный кешбэк в категории «Аптеки» в декабре

В декабре 2023 года в программе лояльности «Ингосстрах Бонус» категорией повышенных начислений являются «Книги и сувениры». Кешбэк ингорублями начисляется при оплате картой в магазинах и предприятиях по всему миру, в том числе в интернете с МСС 2741, 5111, 5192, 5942, 5994, 5947.

– Расплачивайтесь вашей премиальной или стандартной картой и получайте 5% ингорублями от суммы покупок, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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