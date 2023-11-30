Примсоцбанк предлагает своим клиентам инвестировать в золото и серебро

Как известно, самый лучший подарок – тот, что приносит пользу, а самый надежный способ инвестиций – покупка драгоценных металлов. По мнению экспертов Примсоцбанка, вложение в золото может стать надёжной защитой от долгосрочной инфляции.

Обезличенный металлический счет (ОМС) - это так называемое «виртуальное» золото. Открывается банковский счет, на котором отражается драгметалл в граммах без его физического получения в банке. Если стоимость металла растет, повышается и доходность вложений. По сути ОМС — это гибрид банковского счета и инвестиционного продукта. ОМС можно пополнять или частично выводить с него деньги, продав часть металла. Счет можно закрыть в любое время без штрафов и потери накопленного дохода.



✔️По прогнозам аналитиков цены на этот драгоценный металл могут преодолеть уровень 2000 долларов за унцию к концу текущего года (сейчас 1976 долларов), а также ожидается достижение новых рекордов в 2024 году.



Самый простой способ инвестиций в драгоценные металлы:



▪️Купить слитки золота в отделениях Банка «Примсоцбанка»: г. Владивосток, Партизанский, д. 44, г. Москва, ул. Дубининская, 57 стр. 4, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 40Б.▪️Открыть металлический счёт в любом отделении Банка, пополнять, снимать частично можно быстро и удобно в мобильном приложении, либо в отделении Банка.Узнать подробнее о инвестициях в драгоценные металлы в Примсоцбанке можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.