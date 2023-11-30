В декабре в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей всех дебетовых карт

С 01 по 31 декабря 2023 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей всех дебетовых карт (кроме S7). Клиентам банка вернётся 10% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров.



Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 30 декабря по 18 декабря, в личном кабинете интернет-банка «профиль» - «оформить новое заявление» - раздел акции «выбери свой кэшбэк в ноябре» или по ссылке https://lp.faktura.ru/linkspage/createDocument?documentId=186371191754&site=primsoc



Для клиентов банка доступны следующие категории:



• Спорттовары - МСС 5655, 5940, 5941;

• Техника - МСС 5722, 5732;

• Образование - МСС 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8493, 8494, 8351;

• Красота - МСС 5977, 7230, 7297, 7298;

• Ювелирные украшения и часы - МСС 5944;

• Одежда и обувь - MCC 5137, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5699, 5931;

• Аптеки - MCC 5122, 5912.



Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Отметим, минимальная сумма кэшбэка составит 10 рублей, максимальная - 2000 рублей. Выплата кэшбэка произойдет до 20.01.2023.



Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.