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ПСБ выдал бизнесу первый кредит в золоте

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ПСБ предоставил первый кредит в золоте для предприятия золотодобывающей отрасли в Забайкальском крае. Объем кредита сроком на один год превысил 100 кг драгоценного металла.

Обслуживание процентных платежей, как и возврат займа, будет осуществляться также в золоте, что особенно интересно предприятию, занятому в сфере добычи драгоценных металлов, так как позволяет заемщику обеспечить финансовую устойчивость компании, независимо от колебаний цен на золото. Успешно реализованная сделка по выдаче золотого займа бизнес-клиенту открывает дополнительные возможности для развития целевого финансирования золотодобытчиков на значительно более выгодных условиях по сравнению с кредитованием в рублях.

"Развитие альтернативных форм финансирования является ключевым элементом нашей стратегии, направленной на поиск и создание нишевых продуктовых и географических конкурентных преимуществ. Запуск финансирования в золоте - очередной важный шаг, и в следующем году мы продолжим активно развивать это направление, создавать новые структуры сделок, помогать нашим клиентам снижать стоимость долга и управлять конъюнктурными рисками", - сказал Никита Душкин, директор департамента инвестиционных и сложных финансовых сделок ПСБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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